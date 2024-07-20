5 малазийских ринггитов в канадские доллары

Сконвертируйте MYR в CAD по реальному обменному курсу

5 myr
1,47 cad

RM1,000 MYR = C$0,2932 CAD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MYR в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,29350,2935
Низкий0,28910,2858
В среднем0,29080,2901
Изменить0.90%2.06%
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Соотношение 1 MYR к CAD

За последние 30 дней максимальный курс MYR к CAD составил 0,2935, а минимальный — 0,2891. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2908. Изменение курса MYR к CAD в процентном соотношении составило 0.90.

За последние 90 дней максимальный курс MYR к CAD составил 0,2935, а минимальный — 0,2858. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2901. Изменение курса MYR к CAD в процентном соотношении составило 2.06.

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Популярные валюты

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11,3451,49683,7230,9190,7741,37358,389
1 SGD0,74311,11262,2360,6830,5761,02143,404
1 AUD0,6690,899155,9690,6140,5180,91839,033
1 INR0,0120,0160,01810,0110,0090,0160,697

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Как произвести расчет конвертации из малайзийских ринггитов в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MYR из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MYR в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для малазийских ринггитов

MYR в USD

MYR в SGD

MYR в AUD

MYR в INR

MYR в EUR

MYR в GBP

MYR в CAD

MYR в PHP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Малайзийский ринггит / Канадский доллар
1 MYR0,29317 CAD
5 MYR1,46584 CAD
10 MYR2,93167 CAD
20 MYR5,86334 CAD
50 MYR14,65835 CAD
100 MYR29,31670 CAD
250 MYR73,29175 CAD
500 MYR146,58350 CAD
1000 MYR293,16700 CAD
2000 MYR586,33400 CAD
5000 MYR1 465,83500 CAD
10000 MYR2 931,67000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Малайзийский ринггит
1 CAD3,41103 MYR
5 CAD17,05515 MYR
10 CAD34,11030 MYR
20 CAD68,22060 MYR
50 CAD170,55150 MYR
100 CAD341,10300 MYR
250 CAD852,75750 MYR
500 CAD1 705,51500 MYR
1000 CAD3 411,03000 MYR
2000 CAD6 822,06000 MYR
5000 CAD17 055,15000 MYR
10000 CAD34 110,30000 MYR