Фиджийские доллары в колумбийские песо

Сконвертируйте FJD в COP по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = $1 938 COP

Среднерыночный курс в 21:06
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса FJD к COP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

COP
1 FJD в COPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 962,81001 962,8100
Низкий1 864,24001 773,1100
В среднем1 915,26801 879,8748
Изменение3.98%8.11%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 FJD к COP

За последние 30 дней максимальный курс FJD к COP составил 1 962,8100, а минимальный — 1 864,2400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 915,2680. Изменение курса FJD к COP в процентном соотношении составило 3.98.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к COP составил 1 962,8100, а минимальный — 1 773,1100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 879,8748. Изменение курса FJD к COP в процентном соотношении составило 8.11.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график FJD к COP

Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в колумбийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

FJD в USD

FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

FJD в GBP

FJD в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Колумбийское песо
1 FJD1 938,46000 COP
5 FJD9 692,30000 COP
10 FJD19 384,60000 COP
20 FJD38 769,20000 COP
50 FJD96 923,00000 COP
100 FJD193 846,00000 COP
250 FJD484 615,00000 COP
500 FJD969 230,00000 COP
1000 FJD1 938 460,00000 COP
2000 FJD3 876 920,00000 COP
5000 FJD9 692 300,00000 COP
10000 FJD19 384 600,00000 COP
Обменные курсы Колумбийское песо / Фиджийский доллар
1 COP0,00052 FJD
5 COP0,00258 FJD
10 COP0,00516 FJD
20 COP0,01032 FJD
50 COP0,02579 FJD
100 COP0,05159 FJD
250 COP0,12897 FJD
500 COP0,25794 FJD
1000 COP0,51587 FJD
2000 COP1,03175 FJD
5000 COP2,57937 FJD
10000 COP5,15873 FJD