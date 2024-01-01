Доминиканские песо в чилийские песо

Сконвертируйте DOP в CLP по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = $16,10 CLP

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DOP к CLP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

CLP
1 DOP в CLPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий16,095616,0956
Низкий15,389914,9298
В среднем15,765915,5351
Изменение3.87%3.08%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DOP к CLP

За последние 30 дней максимальный курс DOP к CLP составил 16,0956, а минимальный — 15,3899. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 15,7659. Изменение курса DOP к CLP в процентном соотношении составило 3.87.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к CLP составил 16,0956, а минимальный — 14,9298. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,5351. Изменение курса DOP к CLP в процентном соотношении составило 3.08.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DOP к CLP

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в чилийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и CLP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в CLP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

DOP в USD

DOP в EUR

DOP в GBP

DOP в INR

DOP в JPY

DOP в RUB

DOP в AUD

DOP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Чилийское песо
1 DOP16,09560 CLP
5 DOP80,47800 CLP
10 DOP160,95600 CLP
20 DOP321,91200 CLP
50 DOP804,78000 CLP
100 DOP1 609,56000 CLP
250 DOP4 023,90000 CLP
500 DOP8 047,80000 CLP
1000 DOP16 095,60000 CLP
2000 DOP32 191,20000 CLP
5000 DOP80 478,00000 CLP
10000 DOP160 956,00000 CLP
Обменные курсы Чилийское песо / Доминиканский песо
1 CLP0,06213 DOP
5 CLP0,31064 DOP
10 CLP0,62129 DOP
20 CLP1,24257 DOP
50 CLP3,10644 DOP
100 CLP6,21287 DOP
250 CLP15,53218 DOP
500 CLP31,06435 DOP
1000 CLP62,12870 DOP
2000 CLP124,25740 DOP
5000 CLP310,64350 DOP
10000 CLP621,28700 DOP