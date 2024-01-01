Брунейские доллары в саудовские риялы

Сконвертируйте BND в SAR по реальному обменному курсу

1 000 bnd
2 794,59 sar

B$1,000 BND = SR2,795 SAR

Среднерыночный курс в 14:04
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1 BND в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,79732,7973
Низкий2,76072,7473
В среднем2,77722,7740
Изменить0.65%1.44%
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Соотношение 1 BND к SAR

За последние 30 дней максимальный курс BND к SAR составил 2,7973, а минимальный — 2,7607. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,7772. Изменение курса BND к SAR в процентном соотношении составило 0.65.

За последние 90 дней максимальный курс BND к SAR составил 2,7973, а минимальный — 2,7473. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,7740. Изменение курса BND к SAR в процентном соотношении составило 1.44.

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Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9171,3691,64818,2251,3421,4850,771
1 EUR1,09111,4931,79719,8791,4641,620,841
1 CAD0,7310,6711,20413,3140,9811,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,060,8150,9010,468

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Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейский доллар

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BND в ZAR

BND в SGD

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BND в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Саудовский риял
1 BND2,79459 SAR
5 BND13,97295 SAR
10 BND27,94590 SAR
20 BND55,89180 SAR
50 BND139,72950 SAR
100 BND279,45900 SAR
250 BND698,64750 SAR
500 BND1 397,29500 SAR
1000 BND2 794,59000 SAR
2000 BND5 589,18000 SAR
5000 BND13 972,95000 SAR
10000 BND27 945,90000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Брунейский доллар
1 SAR0,35783 BND
5 SAR1,78917 BND
10 SAR3,57834 BND
20 SAR7,15668 BND
50 SAR17,89170 BND
100 SAR35,78340 BND
250 SAR89,45850 BND
500 SAR178,91700 BND
1000 SAR357,83400 BND
2000 SAR715,66800 BND
5000 SAR1 789,17000 BND
10000 SAR3 578,34000 BND