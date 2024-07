Statystyki 1 CNY na ALL

Wyniki zestawienia CNY na ALL w ciągu ostatnich 30 dni osiągneły najwyższy poziom w wysokości 12.9319 i najniższy poziom w wyskości 12.6917. Oznacza to, że średnia wartość w ciągu 30 dni wynosiła 12.8414. Różnica wydla kursu CNY na ALL wynosiła -1.60.



Wyniki zestawienia CNY na ALL w ciągu ostatnich 90 dni osiągneły najwyższy poziom w wysokości 13.1519 i najniższy poziom w wyskości 12.6917. Oznacza to, że średnia wartość w ciągu 90 dni wynosiła 12.8827. Różnica dla kursu CNY na ALL wynosiła -3.41.