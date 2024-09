Statistik 1 MXN ke TRY

Kinerja MXN ke TRY dalam 30 hari terakhir menunjukkan 30 hari tertinggi 1,8085 dan 30 hari terendah 1,6945. Ini berarti rata-rata 30 hari adalah 1,7454. Perubahan untuk MXN ke TRY adalah -2.10.



Kinerja MXN ke TRY dalam 90 hari terakhir menunjukkan 90 hari tertinggi 1,8758 dan 90 hari terendah 1,6945. Ini berarti rata-rata 90 hari adalah 1,7798. Perubahan MXN ke TRY adalah -1.54.