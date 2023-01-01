tusind kenyanske shilling til filippinske pesos

Omregn KES til PHP til den reelle valutakurs

1,000 kes
361.93 php

1.00000 KES = 0.36193 PHP

Mid-market exchange rate at 13:10
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Topvalutaer

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.3358790.2551.360450.914950.7902331.5134383.3515
1 SGD0.7486151591.5971.018450.6849180.591581.1329862.3982
1 NGN0.001265410.0016903410.001721530.001157740.0009999720.001915120.105474
1 CAD0.7350510.981881580.87810.6725080.5808611.1124561.2676

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Sådan omregnes kenyanske shilling til filippinske pesos

  • 1

    Indtast dit beløb

    Du skal blot skrive i boksen, hvor meget du ønsker at omregne.

  • 2

    Vælg dine valutaer

    Klik på rullemenuen for at vælge KES i den første rullemenu som den valuta, du vil omregne til, og PHP i den anden rullemenu, som den valuta, du vil omregne til.

  • 3

    Det er det hele

    Vores valutaomregner viser dig den aktuelle kurs fra KES til PHP, og hvordan den har ændret sig i løbet af den seneste dag, uge eller måned.

Top valutaparringer for kenyanske shilling

KES til USD

KES til SGD

KES til NGN

KES til CAD

KES til EUR

KES til GBP

KES til AUD

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Valutakurser Kenyansk shilling / Filippinsk peso
1 KES0.36193 PHP
5 KES1.80964 PHP
10 KES3.61929 PHP
20 KES7.23858 PHP
50 KES18.09645 PHP
100 KES36.19290 PHP
250 KES90.48225 PHP
500 KES180.96450 PHP
1000 KES361.92900 PHP
2000 KES723.85800 PHP
5000 KES1809.64500 PHP
10000 KES3619.29000 PHP
Valutakurser Filippinsk peso / Kenyansk shilling
1 PHP2.76297 KES
5 PHP13.81485 KES
10 PHP27.62970 KES
20 PHP55.25940 KES
50 PHP138.14850 KES
100 PHP276.29700 KES
250 PHP690.74250 KES
500 PHP1381.48500 KES
1000 PHP2762.97000 KES
2000 PHP5525.94000 KES
5000 PHP13814.85000 KES
10000 PHP27629.70000 KES