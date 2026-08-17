VTBRRUMMSEC
Detaily kódu BIC/Swift banky VTB BANK (PJSC)
Detaily kódu Swift
VTB BANK (PJSC)
VORONTSOVSKAYA UL 43
VTBRRUMMSEC
VTB BANK (PJSC)
MOSCOW
Banka VTB BANK (PJSC) není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky VTB BANK (PJSC)
Najděte kódy Swift různých poboček banky VTB BANK (PJSC).
Pobočky VTB BANK (PJSC)
VTBRRUM2EK3
LENINA PR. 27 - Yekaterinburg, Yekaterinburg, 620014
VTBRRUM2EKA
MARSHALA JUKOVA 5, YEKATERINBURG, 620014
VTBRRUM2KD3
KRASNOARMEYSKAYA STR/GOGOLYA 43/68, KRASNODAR, 350000
VTBRRUM2KH3
MURAVIEVA-AMURSKOGO STR. 18, KHABAROVSK, 680000
VTBRRUM2KHA
MOSKOVSKAIA 7, KHABAROVSK, 680000
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.