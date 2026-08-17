VTBRRUM2MOS

Detaily kódu BIC/Swift banky VTB BANK (PJSC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

VTB BANK (PJSC)

Adresa pobočky

BOLSHAYA POLYANKA STR 10

Kód pobočky

VTBRRUM2MOS

Název banky

VTB BANK (PJSC)

Město

MOSCOW

VTBRRUM2MOS

Banka VTB BANK (PJSC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky VTB BANK (PJSC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky VTB BANK (PJSC).

Pobočky VTB BANK (PJSC)

VTBRRUM2EK3

LENINA PR. 27 - Yekaterinburg, Yekaterinburg, 620014

VTBRRUM2EKA

MARSHALA JUKOVA 5, YEKATERINBURG, 620014

VTBRRUM2KD3

KRASNOARMEYSKAYA STR/GOGOLYA 43/68, KRASNODAR, 350000

VTBRRUM2KH3

MURAVIEVA-AMURSKOGO STR. 18, KHABAROVSK, 680000

VTBRRUM2KHA

MOSKOVSKAIA 7, KHABAROVSK, 680000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.