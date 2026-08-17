VTBRRUM2NWR

Detaily kódu BIC/Swift banky VTB BANK (PJSC)

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

VTB BANK (PJSC)

Adresa pobočky

MALYJ PR. V.O. 78/12 LITER A

Kód pobočky

VTBRRUM2NWR

Název banky

VTB BANK (PJSC)

Město

ST. PETERSBURG

VTBRRUM2NWR

Banka VTB BANK (PJSC) není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky VTB BANK (PJSC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky VTB BANK (PJSC).

Pobočky VTB BANK (PJSC)

VTBRRUM2EK3

LENINA PR. 27 - Yekaterinburg, Yekaterinburg, 620014

VTBRRUM2EKA

MARSHALA JUKOVA 5, YEKATERINBURG, 620014

VTBRRUM2KD3

KRASNOARMEYSKAYA STR/GOGOLYA 43/68, KRASNODAR, 350000

VTBRRUM2KH3

MURAVIEVA-AMURSKOGO STR. 18, KHABAROVSK, 680000

VTBRRUM2KHA

MOSKOVSKAIA 7, KHABAROVSK, 680000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.