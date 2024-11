Histórico da taxa de câmbio de Dólar do Caribe Oriental para Euros

A taxa de câmbio de Dólar do Caribe Oriental para Euros hoje é 0,353, refletindo uma alteração de 0.086% desde ontem. Ao longo da última semana, o valor da moeda Dólar do Caribe Oriental se manteve relativamente estável, com um aumento de 1.025% se comparado ao valor de 7 dias atrás.

Durante a última semana, a taxa de câmbio de Dólar do Caribe Oriental para Euros flutuou entre uma alta de 0,356 em 22-11-2024 e uma baixa de 0,349 em 20-11-2024. O maior movimento de preço em 24 horas ocorreu em 26-11-2024, com um aumento de 0.498% no valor.