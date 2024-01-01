1 казахстанско тенге към молдовски леи

Конвертирайте KZT към MDL по действителния валутен курс

1 kzt
0,04 mdl

₸1,000 KZT = L0,03647 MDL

Mid-market exchange rate at 16:01
Проследяване на валутния курс

Не можем да изпратим пари между тези валути

Работим по въпроса. Регистрирайте се, за да получавате известия, и ще Ви уведомим, щом можем да го направим.

Получете известие, когато стартираме дейността си

Графика на конвертиране за KZT към MDL

Отпреди една минута 0
Среден пазарен курс

Изчаквате по-добър курс?

Настройте сигнал сега и ще Ви уведомим, когато условията станат по-добри. Посредством ежедневните ни обзори никога няма да пропускате най-актуалните новини.

Топ валути

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,3721,31818,0670,9090,7791,6681,512
1 CAD0,72910,96113,1720,6620,5681,2161,103
1 SGD0,7591,041113,7110,6890,5921,2661,148
1 ZAR0,0550,0760,07310,050,0430,0920,084

Внимавайте за неизгодни валутни курсове. Банките и традиционните доставчици често имат допълнителни разходи, които прехвърлят на Вас посредством надценка върху валутния курс. Нашата интелигентна технология ни позволява да сме по-ефективни, което означава, че получавате отличен курс. Всеки път.

Сравняване на валутни курсове

Как се конвертират казахстански тенги към молдовски леи

  • 1

    Въведете сумата си

    Трябва само да въведете в полето сумата, която искате да конвертирате.

  • 2

    Изберете своите валути

    Щракнете върху падащото меню, за да изберете KZT в първото падащо меню като валута, която искате да конвертирате, и MDL във второто падащо меню като валута, към която искате да извършите конвертирането.

  • 3

    Приключихте

    Нашият валутен калкулатор ще Ви покаже настоящия курс за KZT към MDL и как той се е променял през последния ден, седмица или месец.

Top currency pairings for казахстанско тенге

KZT към USD

KZT към CAD

KZT към SGD

KZT към ZAR

KZT към EUR

KZT към GBP

KZT към NZD

KZT към AUD

Change Converter source currency

Плащате ли прекомерно на банката си?

Банките често рекламират безплатни или евтини преводи, но добавят скрита надценка към валутния курс. Wise Ви дава действителния, среден пазарен валутен курс, така че можете да реализирате огромни икономии при международни преводи.

Сравнете ни с Вашата банкаИзпращайте пари с Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
Валутни курсове Казахстанско тенге / Молдовска лея
1 KZT0,03647 MDL
5 KZT0,18236 MDL
10 KZT0,36471 MDL
20 KZT0,72943 MDL
50 KZT1,82356 MDL
100 KZT3,64713 MDL
250 KZT9,11783 MDL
500 KZT18,23565 MDL
1000 KZT36,47130 MDL
2000 KZT72,94260 MDL
5000 KZT182,35650 MDL
10000 KZT364,71300 MDL
Валутни курсове Молдовска лея / Казахстанско тенге
1 MDL27,41880 KZT
5 MDL137,09400 KZT
10 MDL274,18800 KZT
20 MDL548,37600 KZT
50 MDL1370,94000 KZT
100 MDL2741,88000 KZT
250 MDL6854,70000 KZT
500 MDL13 709,40000 KZT
1000 MDL27 418,80000 KZT
2000 MDL54 837,60000 KZT
5000 MDL137 094,00000 KZT
10000 MDL274 188,00000 KZT