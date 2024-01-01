1 Въведете сумата си Трябва само да въведете в полето сумата, която искате да конвертирате.

2 Изберете своите валути Щракнете върху падащото меню, за да изберете BYN в първото падащо меню като валута, която искате да конвертирате, и NGN във второто падащо меню като валута, към която искате да извършите конвертирането.