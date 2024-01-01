1 бутански нгултрум към лаоски кипи

Конвертирайте BTN към LAK по действителния валутен курс

1 btn
251,82 lak

1.00000 BTN = 251.82200 LAK

Mid-market exchange rate at 13:46
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 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11.349919.11970.92310.7911391.342551.615121.52427
1 CAD0.740796114.16380.6838320.5860720.9945551.196471.12918
1 ZAR0.05230220.070602610.04828030.04137820.07021820.0844740.0797227
1 EUR1.08331.4623520.712410.8570251.454381.749661.65125

Внимавайте за неизгодни валутни курсове. Банките и традиционните доставчици често имат допълнителни разходи, които прехвърлят на Вас посредством надценка върху валутния курс. Нашата интелигентна технология ни позволява да сме по-ефективни, което означава, че получавате отличен курс. Всеки път.

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Как се конвертират бутански нгултруми към лаоски кипи

  • 1

    Въведете сумата си

    Трябва само да въведете в полето сумата, която искате да конвертирате.

  • 2

    Изберете своите валути

    Щракнете върху падащото меню, за да изберете BTN в първото падащо меню като валута, която искате да конвертирате, и LAK във второто падащо меню като валута, към която искате да извършите конвертирането.

  • 3

    Приключихте

    Нашият валутен калкулатор ще Ви покаже настоящия курс за BTN към LAK и как той се е променял през последния ден, седмица или месец.

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Валутни курсове Бутански нгултрум / Лаоски кип
1 BTN251.82200 LAK
5 BTN1259.11000 LAK
10 BTN2518.22000 LAK
20 BTN5036.44000 LAK
50 BTN12591.10000 LAK
100 BTN25182.20000 LAK
250 BTN62955.50000 LAK
500 BTN125911.00000 LAK
1000 BTN251822.00000 LAK
2000 BTN503644.00000 LAK
5000 BTN1259110.00000 LAK
10000 BTN2518220.00000 LAK
Валутни курсове Лаоски кип / Бутански нгултрум
1 LAK0.00397 BTN
5 LAK0.01986 BTN
10 LAK0.03971 BTN
20 LAK0.07942 BTN
50 LAK0.19855 BTN
100 LAK0.39711 BTN
250 LAK0.99277 BTN
500 LAK1.98554 BTN
1000 LAK3.97107 BTN
2000 LAK7.94214 BTN
5000 LAK19.85535 BTN
10000 LAK39.71070 BTN