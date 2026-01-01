حماسي جديد و دولار

حماسي جديد و دولار

الدولار النيوزيلندي هو العملة الرسمية لنيوزيلندا، ورقم العملة للدولار النيوزيلندي هو الدينار النيوزيلندي. وعادة ما يكتب رمزها بالدولار الأمريكي، وفي بعض الأحيان يستخدم الدولار النيوزيلندي لتمييزه عن العملات الأخرى التي تستخدم نفس الإشارة. الأسماء المستعارة غير الرسمية لدولار نيوزيلندا هي 'كيوي' و 'buck'. الكيوي هو من السكان الأصليين لنيوزيلندا ويعرض...



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