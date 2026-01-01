Vietnamese dong

Vietnamese dong

ديوانغ هي العملة الفييتنامية . أكثر التحويلات الفيتنامية شيوعا هو تحويل إلى دولارات الولايات المتحدة. رمز العملة ل Do<unk> ng هو VND، وهو أيضا يمثله الرمز <unk> ، أو ببساطة 'D'. وقد كانت العملة الفييتنامية في الوقت الراهن هي العملة الفييتنامية منذ عام 1978. أما العملة الورقية فهي عملة ورقية،...



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