والين الياباني، أحد أقوى العملات في العالم، هو العملة الرسمية لليابان. وهي ثالث أكبر عملة تداول وتستعمل أيضا كعملة احتياطية للجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. إنها عملة ورقية. تعرف على المزيد حول JPY،

راند جنوب أفريقيا

راند جنوب أفريقيا

إن راند جنوب أفريقيا هو عملة جنوب أفريقيا. رمزها ببساطة هو "R" و رمز العملة الخاص به هو ZAR ، من "zuid-afrikaanse rand" الهولندي ، أو راند جنوب أفريقيا. الراند عبارة عن نقود ورقية، وعامل تحويلها له 6 أرقام هامة. البورصة الأكثر شعبية في جنوب أفريقيا هي بالدولار الأمريكي. الراند...



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