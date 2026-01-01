والين الياباني، أحد أقوى العملات في العالم، هو العملة الرسمية لليابان. وهي ثالث أكبر عملة تداول وتستعمل أيضا كعملة احتياطية للجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. إنها عملة ورقية. تعرف على المزيد حول JPY،

Vietnamese dong

Vietnamese dong

ديوانغ هي العملة الفييتنامية . أكثر التحويلات الفيتنامية شيوعا هو تحويل إلى دولارات الولايات المتحدة. رمز العملة ل Do<unk> ng هو VND، وهو أيضا يمثله الرمز <unk> ، أو ببساطة 'D'. وقد كانت العملة الفييتنامية في الوقت الراهن هي العملة الفييتنامية منذ عام 1978. أما العملة الورقية فهي عملة ورقية،...



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