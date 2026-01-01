والين الياباني، أحد أقوى العملات في العالم، هو العملة الرسمية لليابان. وهي ثالث أكبر عملة تداول وتستعمل أيضا كعملة احتياطية للجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. إنها عملة ورقية. تعرف على المزيد حول JPY،

Pakistani rupee

Pakistani rupee

الروبية الباكستانية هي العملة الباكستانية. رمز العملة للروبي هو PKR، وهو مكتوب على أنه "Rs) أو روي اي في أوردو. في باكستان، الروبي يتم في بعض الأحيان تهجئته "روبي" أو "روبايا" أو "روبيا" أو "روبيا". لقد تم تداول الروبية الباكستانية الحديثة بعد تفكك الراج البريطاني في عام 1947. وهي عملة...



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