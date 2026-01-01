الروبية هي العملة الرسمية لإندونيسيا. رمز العملة للروبيا هو العملة الصينية ورمزها هو Rp. ولمعامل تحويل العملة 6 أرقام هامة، وهو عبارة عن عملة ورقية. وتوضح معظم الأوراق المصرفية المطبوعة القادة القدامى لإندونيسيا، بما في ذلك اثنان من السلطانات، وتطبع الملاحظات عموما بالأزرق الأحمر الأحادية الكروماء. تعرف على المزيد حول IDR،

راند جنوب أفريقيا

راند جنوب أفريقيا

إن راند جنوب أفريقيا هو عملة جنوب أفريقيا. رمزها ببساطة هو "R" و رمز العملة الخاص به هو ZAR ، من "zuid-afrikaanse rand" الهولندي ، أو راند جنوب أفريقيا. الراند عبارة عن نقود ورقية، وعامل تحويلها له 6 أرقام هامة. البورصة الأكثر شعبية في جنوب أفريقيا هي بالدولار الأمريكي. الراند...



تعرف على المزيد حول ZAR،