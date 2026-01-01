الروبية هي العملة الرسمية لإندونيسيا. رمز العملة للروبيا هو العملة الصينية ورمزها هو Rp. ولمعامل تحويل العملة 6 أرقام هامة، وهو عبارة عن عملة ورقية. وتوضح معظم الأوراق المصرفية المطبوعة القادة القدامى لإندونيسيا، بما في ذلك اثنان من السلطانات، وتطبع الملاحظات عموما بالأزرق الأحمر الأحادية الكروماء. تعرف على المزيد حول IDR،

ليرة تركية

ليرة تركية

والليرة التركية، التي عادة ما تكون مختصرة بوصفها ليرة ترابية، هي العملة الرسمية لتركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص. رمزها <unk> ورمزها الرسمي هو ترميز العملة. إن سعر صرف الليرة الأكثر شعبية هو مع اليورو. فالليرة لديها 6 أرقام هامة لعامل تحويل العملات، وتعتبر العملة الورقية. إنها العملة السادسة عشرة الأكثر...



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