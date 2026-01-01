الروبية هي العملة الرسمية لإندونيسيا. رمز العملة للروبيا هو العملة الصينية ورمزها هو Rp. ولمعامل تحويل العملة 6 أرقام هامة، وهو عبارة عن عملة ورقية. وتوضح معظم الأوراق المصرفية المطبوعة القادة القدامى لإندونيسيا، بما في ذلك اثنان من السلطانات، وتطبع الملاحظات عموما بالأزرق الأحمر الأحادية الكروماء. تعرف على المزيد حول IDR،

Pakistani rupee

Pakistani rupee

الروبية الباكستانية هي العملة الباكستانية. رمز العملة للروبي هو PKR، وهو مكتوب على أنه "Rs) أو روي اي في أوردو. في باكستان، الروبي يتم في بعض الأحيان تهجئته "روبي" أو "روبايا" أو "روبيا" أو "روبيا". لقد تم تداول الروبية الباكستانية الحديثة بعد تفكك الراج البريطاني في عام 1947. وهي عملة...



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