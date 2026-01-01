الروبية هي العملة الرسمية لإندونيسيا. رمز العملة للروبيا هو العملة الصينية ورمزها هو Rp. ولمعامل تحويل العملة 6 أرقام هامة، وهو عبارة عن عملة ورقية. وتوضح معظم الأوراق المصرفية المطبوعة القادة القدامى لإندونيسيا، بما في ذلك اثنان من السلطانات، وتطبع الملاحظات عموما بالأزرق الأحمر الأحادية الكروماء. تعرف على المزيد حول IDR،

Colombian peso

Colombian peso

إن البيزو الكولومبي هو العملة الرسمية لكولومبيا، ويتم تبادله عادة بدولار الولايات المتحدة. رمز العملة الخاص بالبيزو هو COP. الرمز الرسمي للبيزو هو $. للوضوح، يتم اختصار رمز العملة في بعض الأحيان على أنه COL$. البيزو يعني "الوزن" أو "الجنيه الاسباني" بعد الجنيه البريطاني. يمكن أن يشير الكولومبيون إلى البيزو...



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