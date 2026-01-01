الروبية هي العملة الرسمية لإندونيسيا. رمز العملة للروبيا هو العملة الصينية ورمزها هو Rp. ولمعامل تحويل العملة 6 أرقام هامة، وهو عبارة عن عملة ورقية. وتوضح معظم الأوراق المصرفية المطبوعة القادة القدامى لإندونيسيا، بما في ذلك اثنان من السلطانات، وتطبع الملاحظات عموما بالأزرق الأحمر الأحادية الكروماء. تعرف على المزيد حول IDR،

الإمارات العربية المتحدة درهم

الإمارات العربية المتحدة درهم

إن درهم الإمارات العربية المتحدة هو عملة الإمارات العربية المتحدة. تم اختصار الدرهام بواسطة رمز العملة AED ، ورمزه هو د.ا.ا.ا.ا.. الاختصارات غير الرسمية تشمل 'Dhs' و 'DH'. أكثر تبادل AED شعبية هو مع الروبيات الهندية (INR to AED). والدرهام عبارة عن عملة ورقية، ومعامل تحويلها له 6 أرقام هامة.



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