الفورنت الهنغاري هو العملة الرسمية لهنغاريا، وهو متداول منذ عام 1946. رمز فورنت هو HUF والرمز هو Ft. معامل التحويل لديه 6 أرقام هامة، وهو عملة ورقية. تعرف على المزيد حول HUF،

Colombian peso

Colombian peso

إن البيزو الكولومبي هو العملة الرسمية لكولومبيا، ويتم تبادله عادة بدولار الولايات المتحدة. رمز العملة الخاص بالبيزو هو COP. الرمز الرسمي للبيزو هو $. للوضوح، يتم اختصار رمز العملة في بعض الأحيان على أنه COL$. البيزو يعني "الوزن" أو "الجنيه الاسباني" بعد الجنيه البريطاني. يمكن أن يشير الكولومبيون إلى البيزو...



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