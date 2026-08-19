سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى دولارات تايوان الجديدة

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى دولارات تايوان الجديدة حاليًا 4.0703 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.088% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.873% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى دولارات تايوان الجديدة بين أعلى مستوى 4.10934 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 4.05102 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.306%.