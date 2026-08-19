سجل أسعار الصرف من هونج كونج دولار إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 1.47313 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.165% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة هونج كونج دولار مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.998% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف هونج كونج دولار إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 1.50316 في 12-08-2026 وأدنى مستوى 1.47305 في 19-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.675%.