مخطط سعر الصرف من GHS إلى SEK،

من خلال مخططات Wise للعملات، يمكنك بسهولة استكشاف بيانات السوق التاريخية وتحليل الاتجاهات لأي زوج عملات بمرور الزمن

تستخدم مخططاتنا التفاعلية أسعار صرف السوق المتوسطة في الوقت الفعلي، وتسمح لك بعرض البيانات على فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك ما يصل إلى السنوات الخمس الماضية. للوصول إلى المخطط، ما عليك سوى اختيار عملتين والاطلاع على رؤى مفصلة.

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متوسط السعر: آخر 30 يومًا

0.83

ارتفاع

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

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  • سيدي الغاني
    سيدي الغاني

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  • الكرونا السويدية
    الكرونا السويدية

    الكرونا السويدية (الجمع: الكرونور) هي العملة الرسمية للسويد. تعليمة برمجية شائعة الاستخدام هي SEK ورمزها هو "kr". أكثر تبادل الكرونا شعبية هو باليورو. الكرونا هي تاسع أكبر عملة متداولة في العالم. معامل تحويل العملة لديه 6 أرقام هامة. الكرونا هي عملة ورقية.

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.