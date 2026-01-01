مخطط سعر الصرف من COP إلى THB،
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- Colombian pesoColombian peso
إن البيزو الكولومبي هو العملة الرسمية لكولومبيا، ويتم تبادله عادة بدولار الولايات المتحدة. رمز العملة الخاص بالبيزو هو COP. الرمز الرسمي للبيزو هو $. للوضوح، يتم اختصار رمز العملة في بعض الأحيان على أنه COL$. البيزو يعني "الوزن" أو "الجنيه الاسباني" بعد الجنيه البريطاني. يمكن أن يشير الكولومبيون إلى البيزو...
تعرف على المزيد حول COP،
- بات تايلانديبات تايلاندي
الباهت التايلاندي هو عملة تايلاند. رمز الباهت هو TB، وهو مشار إليه أيضا بالرمز <unk> . والباهت هو العملة العاشرة الأكثر استخداما في العالم، وهو إحدى أقوى العملات في جنوب شرق آسيا. أكثر بورصة الباهت التايلاندية شعبية هي باليورو. الباهت التايلاندي لديه 6 أرقام كبيرة لتحويل العملة. يعتبر المال الورقي.
تعرف على المزيد حول THB،
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.