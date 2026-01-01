إن البيزو الكولومبي هو العملة الرسمية لكولومبيا، ويتم تبادله عادة بدولار الولايات المتحدة. رمز العملة الخاص بالبيزو هو COP. الرمز الرسمي للبيزو هو $. للوضوح، يتم اختصار رمز العملة في بعض الأحيان على أنه COL$. البيزو يعني "الوزن" أو "الجنيه الاسباني" بعد الجنيه البريطاني. يمكن أن يشير الكولومبيون إلى البيزو... تعرف على المزيد حول COP،

الإمارات العربية المتحدة درهم

الإمارات العربية المتحدة درهم

إن درهم الإمارات العربية المتحدة هو عملة الإمارات العربية المتحدة. تم اختصار الدرهام بواسطة رمز العملة AED ، ورمزه هو د.ا.ا.ا.ا.. الاختصارات غير الرسمية تشمل 'Dhs' و 'DH'. أكثر تبادل AED شعبية هو مع الروبيات الهندية (INR to AED). والدرهام عبارة عن عملة ورقية، ومعامل تحويلها له 6 أرقام هامة.



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