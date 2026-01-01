البيزو الشيلي هو العملة الرسمية لشيلي. رمز العملة البيزو هو ال CLP والرمز هو دولار أمريكي. يمكن استخدام "CLP$" لتمييزه عن الدولار الأمريكي. عامل التحويل لديه 6 أرقام هامة. البيزو هو عملة ورقية. تعرف على المزيد حول CLP،

راند جنوب أفريقيا

راند جنوب أفريقيا

إن راند جنوب أفريقيا هو عملة جنوب أفريقيا. رمزها ببساطة هو "R" و رمز العملة الخاص به هو ZAR ، من "zuid-afrikaanse rand" الهولندي ، أو راند جنوب أفريقيا. الراند عبارة عن نقود ورقية، وعامل تحويلها له 6 أرقام هامة. البورصة الأكثر شعبية في جنوب أفريقيا هي بالدولار الأمريكي. الراند...



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