البيزو الشيلي هو العملة الرسمية لشيلي. رمز العملة البيزو هو ال CLP والرمز هو دولار أمريكي. يمكن استخدام "CLP$" لتمييزه عن الدولار الأمريكي. عامل التحويل لديه 6 أرقام هامة. البيزو هو عملة ورقية. تعرف على المزيد حول CLP،

ليرة تركية

ليرة تركية

والليرة التركية، التي عادة ما تكون مختصرة بوصفها ليرة ترابية، هي العملة الرسمية لتركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص. رمزها <unk> ورمزها الرسمي هو ترميز العملة. إن سعر صرف الليرة الأكثر شعبية هو مع اليورو. فالليرة لديها 6 أرقام هامة لعامل تحويل العملات، وتعتبر العملة الورقية. إنها العملة السادسة عشرة الأكثر...



تعرف على المزيد حول TRY،