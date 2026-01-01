البيزو الشيلي هو العملة الرسمية لشيلي. رمز العملة البيزو هو ال CLP والرمز هو دولار أمريكي. يمكن استخدام "CLP$" لتمييزه عن الدولار الأمريكي. عامل التحويل لديه 6 أرقام هامة. البيزو هو عملة ورقية. تعرف على المزيد حول CLP،

Colombian peso

Colombian peso

إن البيزو الكولومبي هو العملة الرسمية لكولومبيا، ويتم تبادله عادة بدولار الولايات المتحدة. رمز العملة الخاص بالبيزو هو COP. الرمز الرسمي للبيزو هو $. للوضوح، يتم اختصار رمز العملة في بعض الأحيان على أنه COL$. البيزو يعني "الوزن" أو "الجنيه الاسباني" بعد الجنيه البريطاني. يمكن أن يشير الكولومبيون إلى البيزو...



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