ARCELORMITTAL SA股票詳情

ARCELORMITTAL SA是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是MT.AMS。於24-05-2024的股價是23.83 EUR。與前一收盤價23.74 EUR相比，升幅/跌幅為0.09 EUR，即0.3791%。



MT.AMS的股價在開市時是23.68 EUR，在交易時段期間的最高點是23.90 EUR，最低點是23.49 EUR。已調整的收盤價是23.83 EUR，收盤價是23.83 EUR。今天的股票交易量是1348366，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.2327。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。