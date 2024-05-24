ALTAMIR股票詳情

ALTAMIR是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是LTA.PAR。於24-05-2024的股價是26.30 EUR。與前一收盤價26.40 EUR相比，升幅/跌幅為-0.10 EUR，即-0.3788%。



LTA.PAR的股價在開市時是26.30 EUR，在交易時段期間的最高點是26.40 EUR，最低點是26.30 EUR。已調整的收盤價是26.30 EUR，收盤價是26.30 EUR。今天的股票交易量是60，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是1.0800。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。