AUDIOBOOM GROUP PLC股票詳情

AUDIOBOOM GROUP PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是BOOM.LON。於24-05-2024的股價是2.65 GBP。與前一收盤價2.50 GBP相比，升幅/跌幅為0.15 GBP，即6.0000%。



BOOM.LON的股價在開市時是2.50 GBP，在交易時段期間的最高點是2.65 GBP，最低點是2.46 GBP。已調整的收盤價是2.65 GBP，收盤價是2.65 GBP。今天的股票交易量是37158，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。