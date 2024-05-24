BAKKAVOR GROUP PLC股票詳情

BAKKAVOR GROUP PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是BAKK.LON。於24-05-2024的股價是1.37 GBP。與前一收盤價1.35 GBP相比，升幅/跌幅為0.03 GBP，即1.8587%。



BAKK.LON的股價在開市時是1.29 GBP，在交易時段期間的最高點是1.38 GBP，最低點是1.29 GBP。已調整的收盤價是1.37 GBP，收盤價是1.37 GBP。今天的股票交易量是83384，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。