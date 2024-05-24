BAE SYSTEMS PLC股票詳情

BAE SYSTEMS PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是BA.LON。於24-05-2024的股價是13.86 GBP。與前一收盤價13.97 GBP相比，升幅/跌幅為-0.11 GBP，即-0.7874%。



BA.LON的股價在開市時是13.92 GBP，在交易時段期間的最高點是13.97 GBP，最低點是13.78 GBP。已調整的收盤價是13.86 GBP，收盤價是13.86 GBP。今天的股票交易量是3478067，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。