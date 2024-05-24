AZERION股票詳情

AZERION是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AZRN.AMS。於24-05-2024的股價是1.70 EUR。與前一收盤價1.76 EUR相比，升幅/跌幅為-0.06 EUR，即-3.4091%。



AZRN.AMS的股價在開市時是1.77 EUR，在交易時段期間的最高點是1.77 EUR，最低點是1.70 EUR。已調整的收盤價是1.70 EUR，收盤價是1.70 EUR。今天的股票交易量是45779，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。