AVIVA PLC股票詳情

AVIVA PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AV.LON。於24-05-2024的股價是4.88 GBP。與前一收盤價4.83 GBP相比，升幅/跌幅為0.05 GBP，即1.0768%。



AV.LON的股價在開市時是4.77 GBP，在交易時段期間的最高點是4.90 GBP，最低點是4.75 GBP。已調整的收盤價是4.88 GBP，收盤價是4.88 GBP。今天的股票交易量是8384038，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。