ATOS股票詳情

ATOS是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ATO.PAR。於24-05-2024的股價是2.06 EUR。與前一收盤價2.12 EUR相比，升幅/跌幅為-0.07 EUR，即-3.0660%。



ATO.PAR的股價在開市時是2.09 EUR，在交易時段期間的最高點是2.11 EUR，最低點是2.06 EUR。已調整的收盤價是2.06 EUR，收盤價是2.06 EUR。今天的股票交易量是571706，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。