ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC股票詳情

ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是AT.LON。於24-05-2024的股價是8.28 GBP。與前一收盤價8.18 GBP相比，升幅/跌幅為0.10 GBP，即1.2225%。



AT.LON的股價在開市時是8.15 GBP，在交易時段期間的最高點是8.29 GBP，最低點是8.10 GBP。已調整的收盤價是8.28 GBP，收盤價是8.28 GBP。今天的股票交易量是105729，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是1.1000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。