ASSYSTEM股票詳情

ASSYSTEM是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ASY.PAR。於24-05-2024的股價是58.30 EUR。與前一收盤價58 EUR相比，升幅/跌幅為0.30 EUR，即0.5172%。



ASY.PAR的股價在開市時是58 EUR，在交易時段期間的最高點是58.30 EUR，最低點是57.70 EUR。已調整的收盤價是58.30 EUR，收盤價是58.30 EUR。今天的股票交易量是9048，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。