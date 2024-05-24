ASR NEDERLAND股票詳情

ASR NEDERLAND是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ASRNL.AMS。於24-05-2024的股價是47.80 EUR。與前一收盤價47.95 EUR相比，升幅/跌幅為-0.15 EUR，即-0.3128%。



ASRNL.AMS的股價在開市時是47.60 EUR，在交易時段期間的最高點是48.02 EUR，最低點是47.45 EUR。已調整的收盤價是47.80 EUR，收盤價是47.80 EUR。今天的股票交易量是353447，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。