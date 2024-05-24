ASHMORE GROUP PLC股票詳情

ASHMORE GROUP PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ASHM.LON。於24-05-2024的股價是2.05 GBP。與前一收盤價2.01 GBP相比，升幅/跌幅為0.05 GBP，即2.2908%。



ASHM.LON的股價在開市時是1.99 GBP，在交易時段期間的最高點是2.06 GBP，最低點是1.99 GBP。已調整的收盤價是2.05 GBP，收盤價是2.05 GBP。今天的股票交易量是701122，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。