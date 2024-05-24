ASCENTIAL PLC股票詳情

ASCENTIAL PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ASCL.LON。於24-05-2024的股價是3.42 GBP。與前一收盤價3.32 GBP相比，升幅/跌幅為0.10 GBP，即3.0166%。



ASCL.LON的股價在開市時是3.30 GBP，在交易時段期間的最高點是3.44 GBP，最低點是3.29 GBP。已調整的收盤價是3.42 GBP，收盤價是3.42 GBP。今天的股票交易量是2086809，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是128.6000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。