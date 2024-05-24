ASOS PLC股票詳情

ASOS PLC是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ASC.LON。於24-05-2024的股價是3.66 GBP。與前一收盤價3.67 GBP相比，升幅/跌幅為-0.02 GBP，即-0.4355%。



ASC.LON的股價在開市時是3.56 GBP，在交易時段期間的最高點是3.73 GBP，最低點是3.56 GBP。已調整的收盤價是3.66 GBP，收盤價是3.66 GBP。今天的股票交易量是243658，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。