Aareal Bank AG股票詳情

Aareal Bank AG是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ARL.FRK。於21-11-2023的股價是33.06 EUR。與前一收盤價33.12 EUR相比，升幅/跌幅為-0.06 EUR，即-0.1812%。



ARL.FRK的股價在開市時是33.12 EUR，在交易時段期間的最高點是33.20 EUR，最低點是33.06 EUR。已調整的收盤價是33.06 EUR，收盤價是33.06 EUR。今天的股票交易量是3811，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。