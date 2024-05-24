ARCADIS股票詳情

ARCADIS是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是ARCAD.AMS。於24-05-2024的股價是61.90 EUR。與前一收盤價60.80 EUR相比，升幅/跌幅為1.10 EUR，即1.8092%。



ARCAD.AMS的股價在開市時是60.55 EUR，在交易時段期間的最高點是62.05 EUR，最低點是60.30 EUR。已調整的收盤價是61.90 EUR，收盤價是61.90 EUR。今天的股票交易量是193911，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.8500。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。