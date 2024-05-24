ad pepper media International N.V股票詳情

ad pepper media International N.V是一家在倫敦證券交易所上市和交易的公司，代碼是APM.FRK。於24-05-2024的股價是2.02 EUR。與前一收盤價2.10 EUR相比，升幅/跌幅為-0.08 EUR，即-3.8095%。



APM.FRK的股價在開市時是2.02 EUR，在交易時段期間的最高點是2.02 EUR，最低點是2.02 EUR。已調整的收盤價是2.02 EUR，收盤價是2.02 EUR。今天的股票交易量是5000，這代表着市場活動水平。



此外，股票的股息金額是0.0000。請注意，股價和股票詳情可能會在交易日內波動。